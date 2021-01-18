Asırlık yapı, artık Roman Kültür Merkezi

Tepecik’te 116 yaşındaki tarihi bir binayı yıkılmaktan kurtararak Roman Kültür Merkezine dönüştüren Konak Belediyesi, restorasyon çalışmalarını şubat ortasında bitirecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her yaştan vatandaşa hizmet verecek merkezin bölgeye büyük fayda sağlayacağına dikkat çekerek, “Roman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

İlçeye ardı ardına yeni tesisler kazandıran ancak pandemi nedeniyle açılışlarını erteleyen Konak Belediyesi, Tepecik’te hizmete sokacağı Roman Kültür Merkezi için de geri sayıma başladı. Yapılan çalışmaların bir ay içinde tamamlanması planlanırken, restore edilerek kültür merkezine dönüştürülen tarihi yapıyı yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Merkezimizde çok güzel çalışmalar yapacağız” diyerek, ‘Roman hemşehrilerimizin yanındayız’ mesajını verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tepecik’te Roman Kültür Merkezi olarak şehre kazandırılacak tarihi yapıya gidip yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan Başkan Batur, pandemi şartlarına rağmen yatırımların sürdürüldüğüne dikkat çekti. Konak’ın çok kültürlü yapısındaki en renkli dokulardan birinin Roman vatandaşlar olduğunu ifade eden Başkan Batur, “Roman vatandaşlarımızın karşı karşıya oldukları sorunları biliyor ve çözüm için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın gelişimine, eğitimlerine destek olmak bizim için çok ama çok önemli. Roman Kültür Merkezine dönüştürdüğümüz tarihi yapımızda bu anlamda çok güzel çalışmalar yapacağız. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için çeşitli kurslar düzenleyeceğiz” diye konuştu. Ekiplerin oldukça titiz yürüttükleri restorasyonun bir ay içinde tamamlanacağını ve merkezin pandemi koşullarına göre hareket edilerek en kısa süre içinde hizmete açılacağını söyledi.

Müzik aletlerini onaracaklar

116 yaşındaki tarihi yapı, çalışmalar tamamlandığında her yaştan bölge insanının yararlanabileceği, çok amaçlı bir merkez olarak hizmet vermeye başlayacak. Roman Kültür Merkezinde ilk etapta okuma-yazma, drama, temel müzik eğitimi, ritim, üflemeli, yaylı sazlar, film, belgesel ve fotoğrafçılık kursları düzenlenmesi planlıyor. Açılacak kurslardan biri de müzik aletleri bakım ve onarım kursu olacak. Belediye, özellikle bu kursa bölgeden yoğun talep gelmesini bekliyor.

Tavan süslemeleri eşsiz

Çok yakında yeni hayatlara kapı aralayacak iki katlı, avlulu tarihi yapının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor ancak ana giriş kapısı üzerindeki kitabede 1905 tarihi yazıyor. Harabe bir haldeyken Konak Belediyesi tarafından özgün karakteri korunarak restore edilen ve şehre kazandırılan tarihi yapı, özelikle tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor. Ekipler, oda tavanlarında bulunan kalem işlerini büyük bir titizlikle restore ediyor. Restorasyonun en son aşamasını da bu çalışmalar oluşturuyor.