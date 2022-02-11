banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat 2022 Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat 2022 Yurtta hava durumu...

Aşırı el terlemesinden psikolojisi bozulan Muhammet, ETS ameliyatı ile kurtuldu

Çocukluğundan bugüne dek elleri aşırı terleyen, bu yüzden kimseyle tokalaşamayan ve özellikle sınavlarda büyük zorluk yaşayan 17 yaşındaki Muhammet Yücebaş, İzmir’de geçirdiği Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) ameliyatı ile terleme sorunundan kurtuldu.

İZMİR 11.02.2022, 10:09
Aşırı el terlemesinden psikolojisi bozulan Muhammet, ETS ameliyatı ile kurtuldu

Çocukluğundan bugüne dek elleri aşırı terleyen, bu yüzden kimseyle tokalaşamayan ve özellikle sınavlarda büyük zorluk yaşayan 17 yaşındaki Muhammet Yücebaş, İzmir’de geçirdiği Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) ameliyatı ile terleme sorunundan kurtuldu.

Düzce’de yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yücebaş, “Ellerim çok terlediği için büyük endişelerim vardı. Çünkü okulda verdiğim sınav kâğıtlarımda bile hocalarım sınav kâğıdım kurusun diye güneşe koyuyordu. Hayatımın geri kalanını etkileyecek böylesine önemli bir sınavda ellerimin aşırı terlemesi beni çok zor durumda bırakacaktı. Artık öyle bir derdim kalmadı. Sınava terleme problemim olmadan girebileceğim.” dedi.

“Klavyelerim bozuluyordu”

Elleri çok terlediği için uzun süre kalem tutamadığını söyleyen Yücebaş, “Aşırı el terlemesi tüm yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir problem. Örneğin küçükken ödevlerimi annem yapmak zorunda kalırdı. Bundan dolayı yazım da çok gelişmedi. Ellerim terlediği için klavye de kullanamıyordum. Klavyelerim ıslandığı için hep bozulurdu. Doktor eldiveni takardım klavye kullanırken. Kendimce çözümler üretirdim böyle. Birçok yere müracaat ettiğimde bana hep ter bezlerin çok çalışıyor, geçer diyerek geri gönderiyorlardı. Ben de bu hastalığımı araştırmaya başladım ve İEÜ Medical Park Hatanesi’nde kalıcı olarak bu hastalığın tedavi edilebildiğini öğrendim. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu tarafından ameliyatım gerçekleşti ve şu an çok memnunum. Ameliyattan sonra kendime geldiğimde direk avuçlarımı kontrol ettim ve kupkuruydu. Uzun zamandan sonra bu kuruluk hissi gerçekten güzel bir duygu. Ben bu sorunu yaşayan herkese bu ameliyatı olmasını öneriyorum.” şeklinde konuştu.

“Yedek çamaşır ile gezen hastalarımız oluyor”

Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) ameliyatı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu “Genç arkadaşımız ellerinde aşırı terleme şikâyeti ile bize başvurdu. Kâğıt tutamadığından bahsetti. Bu sene de üniversite sınavına gireceğini ve elleri terlediği için bu durumundan büyük endişe duyduğunu söyledi. Gençlerde maalesef aşırı terleme belli bir oranda oluyor. Genelde insanların sosyal hayatını kısıtlayan bir rahatsızlık. Elleri çok terlediği ve devamlı ıslak olduğu için yanında havlu, yedek çamaşır ile gezen hastalarımız dahi oluyor. Bu hastalık bazen koltuk altı, gövde, ayakları da tutuyor. Bankada çalışan bir memuru düşünün. İnsanlarla tokalaşmaktan imtina ediyor, kâğıt, senet, çek, para tutamıyor. Çünkü tuttuğu zaman elindeki su kâğıdı bozuyor. Sosyal yaşam kalitesini oldukça etkileyen bir hastalık. Bu hastalarımızı kalıcı olarak tedavi edebilmek için Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) dediğimiz cerrahi yöntemi uyguluyoruz. Aşırı terleme problemi için en güncel ve kalıcı cerrahi tedavi yöntemidir. ETS ameliyatı ile terlemeyi kontrol eden sempatik sinir zinciri bulunup çok fazla terlemenin olduğu bölgeye ait olan kısım kesilir ya da ilgili bölgeye klips yerleştirilir. Kısacası vücudumuzda terlemeyi sağlayan boncuklarımız var. Onları etkisiz hale getirdiğimiz zaman bu sıkıntı ortadan kalkıyor ve terleme yok oluyor. İşlem 10-15 dakikalık kadar kısa bir işlem ama hastanın hazırlanması ile birlikte 1-2 saati buluyor. Ameliyat sonrası ise işler yolunda giderse hastamız ertesi gün taburcu oluyor.” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11