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Aşık Veysel Alanı’nda “yağmur suyu hasadı” başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Yağmur Suyu Hasadı Projesi"nin ilk örneğini hayata geçirdi. 245 dönüm büyüklüğündeki Aşık Veysel Alanı’nda başlayan yağmur suyu hasadı ile aylık 80 bin metreküp su tasarrufu sağlanıyor.

İZMİR 28.11.2021, 12:30
Aşık Veysel Alanı’nda “yağmur suyu hasadı” başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Yağmur Suyu Hasadı Projesi"nin ilk örneğini hayata geçirdi. 245 dönüm büyüklüğündeki Aşık Veysel Alanı’nda başlayan yağmur suyu hasadı ile aylık 80 bin metreküp su tasarrufu sağlanıyor.

Azalan su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kuraklıkla mücadele etmek için imar yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle bin metrekarenin üzerinde yeni yapılan binalarda yağmur suyu hasadını, 60 bin metrekarenin üzerindeki yapılarda ise yeşil çatı uygulamasını zorunlu kılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği park ve yaşam alanı projelerinde yağmur bahçelerine de büyük önem veriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kentler oluşturma vizyonu çerçevesinde iklim krizi ve kuraklığa karşı bir dizi önlem alan belediye, “Yağmur Suyu Hasadı Projesi"nin ilk örneğini hayata geçirdi. 245 dönüm büyüklüğündeki Aşık Veysel Alanı’nda, yeşil alanların sulanması için oluşturulan sistemle birlikte büyük bir su tasarrufu sağlanmaya başlandı. Alanda bulunan Havuz İzmir, Buz Pateni Pisti ve Bornova Çayı’ndan gelen suların toplanması için depolar oluşturuldu. Bu yolla aylık 80 bin metreküp sudan tasarruf ediliyor. Alanın sulaması, depolarda toplanan suyla yapılıyor.

“Çok ciddi su tasarrufu sağlayacağız”

İZSU Genel Müdürlüğü Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanı İbrahim Gürbüz, dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma ve iklim krizinin, su kaynaklarının gittikçe kıtlaşmasına neden olduğunu ve su kaynaklarının doğru kullanılmasını gerekli kıldığını belirterek “Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda İZSU Genel Müdürlüğü de bu alanda ciddi çalışmalar yapıyor. İçme suyu kaynaklarımızın kısıtlı olması, içme suyu kaynaklarının abonemize ulaştırması için de çok ciddi maliyetler oluşturması Aşık Veysel Alanı gibi çok geniş yeşil alanların alternatif sulama yöntemleriyle sulanmasını zorunlu hale getirdi. Bu alanın aylık 80 bin metreküp civarında sulama suyu kullanımı var. Çok ciddi bir oran. Aşık Veysel Alanı’nda yaptığımız çalışma, bu anlamda bir ilki oluşturuyor” dedi.

Yağmur suları depoda toplanıyor

Havuz İzmir’in çatı suyunu, buz pateni salonunun tahliye ve çatı sularının, alandaki kullanma sularının ve ayrıca dereden gelen yağmur sularını bir depoda topladıklarını belirten Gürbüz, şunları söyledi: “Topladığımız bu suyla yeşil alanları suluyoruz. Bunun için bin 200 metre uzunluğunda şebeke borusu döşedik. Aylık 80 bin metreküp su demek, günlük 2 bin 700 metreküp suya tekabül eder. Bu pek çok yerleşimin içme suyunu karşılayabilecek bir orandır. İzmir’de çok güzel yeşil alanlar var, bunların sulanması için yağmur suyu hasadını kullanmaya başladığımızda, alternatif sulama kaynakları oluşturduğumuzda içme suyu kaynaklarımızda çok ciddi tasarruf yapacağız. Hem bizim maliyetimiz, hem de sulama maliyeti açısından katkıları olacak.”

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