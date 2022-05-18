Aşık Mahzuni Buca’da türkülerle anıldı

Ülkemizin son büyük ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif, aramızdan ayrılışının 20’inci yılında Buca’da anıldı.

Buca Belediyesinin Işılay Saygın Meydanı’nda düzenlenen konserde sahne alan Sanatçı Seyfi Yerlikaya, en sevilen Mahzuni türkülerini vatandaşlarla beraber söyledi. Konser öncesinde ise köy okullarına kütüphane kurulması için kitap bağış kampanyası gerçekleştirildi.

Almanya’nın Köln kentinde 17 Mayıs 2002’de yaşamını yitiren büyük halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, Buca’da türkülerla anıldı. Halk müziğine eşsiz katkılar sunan, sazıyla ve sözüyle halkın derdinin türcümanı olan Aşık Mahzuni Şerif’i vefatının 20’inci yılında unutmayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eski adıyla Kasaplar Meydanı olarak bilinen Işılay Saygın Meydanı’nda binlerce Bucalıyı Aşık Mahzuni Şerif’in türküleriyle buluşturdu.

Halk konserinde sahne alan ve son dönemin en sevilen türkü yorumcularından biri olan Seyfi Yerlikaya, Bucalılara duygu dolu anlar yaşatırken, konser öncesinde köy okullarına kütüphane kurulması için kitap bağış standı kuruldu.