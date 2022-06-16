ASEV öğrencilerinden unutulmaz final

Aliağa Belediyesi Sanatevi’nin (ASEV) 2021-2022 eğitim dönemi, gerçekleştirilen final gecesiyle son buldu. Yıl sonu kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan yüzlerce ASEV öğrencisi tüm hünerlerini final gecesinde sergiledi.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), 2021-2022 eğitim döneminde binden fazla kursiyere farklı dallarda sanat eğitimi verdi. Alanında deneyimli profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kursların ardından öğrenciler, final gecesinde sahne aldı. Öğrencilerin; bale, modern dans, işaret dili, gitar, ney, bağlama, halk oyunları, keman ve piyano branşlarında sahneledikleri gösteriler izleyenlerin beğenisini topladı. Gösterilere alkışlarıyla destek veren aileler ise ilk kez sahne alan çocukların heyecanına oturdukları yerden ortak oldu.

ASEV öğrenci orkestrasının ardından sahne alan ASEV öğretmenlerinden oluşan orkestra, Atatürk’ün sevdiği şarkıları birlikte seslendirdi. Gecenin son bölümünde ise ASEV öğretmen ve öğrencilerinin İzmir Marşı eşliğinde yaptığı bayrak şov, renkli görüntüler oluşturdu. Final gecesinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu, ASEV öğretmenlerine teşekkür çiçeği takdim etti.