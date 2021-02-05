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Aşağı bakmak sağlığı tehdit ediyor

Yanlış duruş pozisyonlarının omurga sağlığını bozduğunu, vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını dile getiren Gaziemir Belediyesi Fizyoterapisti Nalan Önder Alakuş, “Teknolojik aletleri kullanırken ve ekran karşısında otururken aşağı bakmak sağlık sorunlarına yol açıyor. Sağlığınız için aşağı bakmayın” diye konuştu.

İZMİR 05.02.2021, 10:47
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Aşağı bakmak sağlığı tehdit ediyor

Yanlış duruş pozisyonlarının omurga sağlığını bozduğunu, vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını dile getiren Gaziemir Belediyesi Fizyoterapisti Nalan Önder Alakuş, “Teknolojik aletleri kullanırken ve ekran karşısında otururken aşağı bakmak sağlık sorunlarına yol açıyor. Sağlığınız için aşağı bakmayın” diye konuştu.

Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan cep telefonu kullanımı ve teknolojik aletlerin başında uzun süre vakit geçirmek iskelet yapısında bozukluklara yol açıyor. Gaziemir Belediyesi Fizyoterapisti Nalan Önder Alakuş, cep telefonu ve diğer teknolojik aletlerin kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarını ve bu sağlık sorunlarından korunma yollarını anlattı.

Başın öne eğilmesi çocukları tehdit ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan insanların teknolojik aletleri daha yoğun ve daha uzun süre kullandıklarının altını çizen Nalan Önder Alakuş, bu durumun insanların omurilik yapısında hasarlara yol açtığını söyledi. Uzaktan eğitim, evden çalışma, internet üzerinden alışveriş yapma zorunluluğunun gelmesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla teknolojik alet kullanımının arttığını söyleyen Alakuş, “Teknolojik aletlerin yoğun kullanımı nedeniyle duruş bozuklukları, baş boyun, sırt ve bel ağrılarının görülme yaş skalası oldukça genişlemektedir. Özellikle çocuklarda artan tablet ve telefon kullanım sıklığıyla başın sürekli öne eğilmesi, gelişme çağındaki bedenleri tehdit etmektedir” dedi.

Çare korunma ve egzersiz

“Tüm bu olumsuz koşullarda çare, korunma ve egzersizdir” diyen Fizyoterapist Nalan Önder Alakuş, bu konuda bazı önerilerde bulundu. Fizyoterapist Nalan Önder Alakuş doğru bilgisayar kullanımı için önerilerini şöyle sıraladı: “Bilgisayar başında çalışma alanı iyi düzenlenmelidir. Klavye, fare, yazma ve okuma alanı; dirsekler vücuda bitişik ve eller açılmış durumda iken dirseği masadan kaldırmadan çizilen yayın içinde olmalıdır. Otururken ayaklar düz olarak yere temas etmeli, diz ve dirsekler 90 derece açılı, omuzlar rahat ve bilekler nötral pozisyonda olmalıdır. Oturma pozisyonu 2 saatte bir değiştirilmelidir. Bilgisayar ekranı göz hizasına göre düzenlenmelidir. Hatta masa başında otururken evlerde sandalye yerine egzersiz topu da tercih edilebilir. Dengeyi geliştiren ve omurganın -mecburen- düzgün durmasını sağlayan bu yöntem de etkili olacaktır.”

Cep telefonu, tablet kullanımına dikkat

Son yıllarda hayatın vazgeçilmezi olan cep telefonlarının kullanımı sırasında başın öne eğilmesinin önemli sağlık sorunlarına yol açtığına değinen Fizyoterapist Alakuş, “Cep telefonu ve tabletlerimizi doğru bir şekilde kullanırsak doğabilecek sağlık sorunlarının önüne geçebiliriz. Cep telefonu ve tablet ekranına, başı öne eğerek 20 dakikadan daha uzun süre bakılmamalıdır. Cep telefonu ve tablet göz seviyesine yükseltilmelidir. Uzun süre boynu bir yana doğru eğerek telefon kullanılmamalı, kulaklık tercih edilmelidir. Cep telefonuna başı öne eğerek ya da sokakta hareket halindeyken -düşmeleri ve dikkat dağınıklığını önlemek için- bakılmamalıdır” diye konuştu.

Egzersiz yaparak omurgada meydana gelebilecek sağlık sorunlarının önüne geçileceğini ifade eden Fizyoterapist Nalan Önder Alakuş, boyun ve postür egzersizleri, bel egzersizleri, omuz kuşağı ve el egzersizleri gibi tüm eklemleri ve omurgayı çalıştıran egzersizlerin düzenli bir şekilde yapılmasını öneriyor.
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