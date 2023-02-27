Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda İzmirli sporcular rüzgarı

Almanya’da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası tamamlandı. Milli sporcuları Adem Asil, halkada 14.466 puanla 5., İbrahim Çolak 13.466 puanla 8., paralel barda Ferhat Arıcan 14.500 puanla 5. oldu.

Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda İzmirli sporcular, Almanya’da Türkiye’yi temsil etti. Göztepeli Ferhat Arıcan, 14.500 puanla 5. olarak turnuvayı tamamlarken, Şavkar Cimnastik Spor Kulübü’nden Adem Asil, 14.466 puanla 5., İbrahim Çolak ise 13.466 puanla 8. sırada yer aldı.