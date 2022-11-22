Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Arkas Spor’un rakibi Bursa BBSK oldu.

Axa Sigorta Kupa Voley’de çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, Ankara’da yapıldı. Kura çekiminde erkeklerde grup maçları sonunda çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediye Spor, Türşad, Arkas Spor, Galatasaray, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ ile çeyrek finale seri başı olarak doğrudan katılan Ziraat Bankkart ve Halkbank takımları yer aldı. İzmir temsilcisinin rakibi çekilen kurca sonucunda Bursa Büyükşehir Belediye Spor oldu.

Karşılaşma 21 veya 22 Aralık tarihinde İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanacak.