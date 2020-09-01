banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Plajlarda ücret alınması yasal mı?
Plajlarda ücret alınması yasal mı?
Balıkçılar
Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek sezona başladı
Rusya'da korona virüs vakaları 1 milyonu geçti
Rusya'da korona virüs vakaları 1 milyonu geçti
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Arıtma tesisi bahçesine kaçak fosseptik çukuru açıldığı iddiası

MAHALLE SAKİNLERİ, ARITMA TESİSİ BAHÇESİNE KAÇAK ŞEKİLDE FOSSEPTİK ÇUKURU AÇILDIĞINI VE VİDANJÖRLERİN DE ATIKLARI BU ÇUKURA DÖKTÜKLERİNİ İDDİA ETTİ.

İZMİR 01.09.2020, 16:35
2
Arıtma tesisi bahçesine kaçak fosseptik çukuru açıldığı iddiası

İZSU’nun Urla ilçesinde bulunan arıtma tesisi bahçesine kaçak şekilde fosseptik çukuru açıldığı, vidanjörlerin de atıkları bu çukura döktükleri iddia edildi. Koku ve sinek yüzünden zor günler geçirdiklerini belirten mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Urla ilçesi Atatürk Mahallesinin pis kokuya bürünmesi, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yaklaşık 3 yıldır çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten 2155, 2156 ve 2147 sokak sakinleri, bu sabah arıtma tesisi önünde basın açıklaması yaptı. Pis koku ve sinek nedeniyle evlerinde yaşayamaz hale geldiklerini dile getiren mahalle sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı vidanjörlerin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde bulunan arıtma tesisi yerine, evsel atıkları Atatürk Mahallesindeki arıtma tesisi bahçesinde yasal olmayan bir şekilde açılan çukura döktüklerini iddia etti. Vidanjörleri pis suyu dökerken fotoğrafladıklarını da belirten vatandaşlar, "Canımızdan bezdik. Evlerimizde oturamaz, camlarımızı açamaz hale geldik. Sözde arıtma tesisi olan bu arazide açtıkları çukura, insan dışkılarından oluşan atıkları dökerek suç işliyorlar. Çukurun üstü açık, tesisin de kapısı kilitsiz. Bu kadar sorumsuzluk arasında hakkımızı aradığımızda da ’Gidin nereye şikayet ederseniz edin’ yanıtı alıyoruz. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Bölgede 20-30 yıl ikamet ettiklerini belirten vatandaşlar, şu sözlerle tepkilerini dile getirdi: "Büyük arıtma tesisinin denize yakın başka bir bölgesinde yer alan bu küçük arıtma tesisi, mahallemiz için artık ciddi bir tehdit unsuru olmaya başladı. Arıtma ünitelerinin üzerileri açık. Pis koku tüm bölgeye yayılıyor. Bahçesine açılan çukura ise hem belediyeye ait hem de özel vidanjörler gelip boşaltma yapıyor. Gelip giderken de insan dışkıları yollara saçılıyor, çocuklarımız mikroplar arasında oyun oynuyor. Tesisin kapısı kilitli değil. Bahçede yasal olmayan bir şekilde açılan çukurda da hiçbir önlem yok. Allah korusun çocuklarımız oyun için buraya girip çukura düşebilir ve istenmeyen üzücü olaylar yaşanabilir. Bu tesisin bakımlarının yapılmasını, kaçak açılan çukurun kapatılmasını istiyoruz. Bu sayede, hem kokudan hem de sinekten bir nebze olsun kurtulabiliriz.’’

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 01 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25