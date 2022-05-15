Aranan zanlılar kontrol noktasında yakalandı

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kontrollerinde, haklarında 12 yıl ile 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Sekiz Eylül Mahallesi’nde yaptığı kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde bir şahsın ibraz ettiği kimliğin kendisine ait olmadığı anlaşıldı. Ekiplerin detaylı incelemesi sonucu şahsın, hakkında kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlardan verilmiş toplamda 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin aynı uygulamada Atatürk Mahallesi’nde durdurduğu bir araçta ise hakkında farklı dosyalarda hırsızlık suçundan verilmiş toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. isimli aranan şahıs yakalandı. Zanlı işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.