Anaokulunun ismini çocuklar belirleyecek

Bayraklı Belediyesinin "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti" vizyonu ile kurduğu çocuk meclisi çalışmalarını sürdürüyor. Meclisin 4 yaş grubu olan Ayda Bebek Anaokulu öğrencileri bir araya gelerek Postacılar’da açılacak üçüncü anaokulunun ismini ve branş dersleri dışındaki derslere katılım konularını tartıştı. Başkan Serdar Sandal, “Geleceğe yön verecek aydınlık, demokratik ve katılımcı bireyler yetiştiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin istediği Bayraklı’yı birlikte kuracağız” dedi.

"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti" vizyonu doğrultusunda örnek projeleriyle fark oluşturan Bayraklı Belediyesinde Çocuk Meclisinin 4 yaş grubu toplandı. Ayda Bebek Anaokulu öğrencilerinden oluşan meclis üyelerinin ilk gündemi, Çamkıran Ayda Bebek Anaokulu ve 75’inci Yıl Mahallesi’ndeki Elif Bebek Anaokulu’nun ardından Postacılar Mahallesi’nde açılacak üçüncü anaokulunun ismi oldu. 150 öğrenci kapasiteli okul için tüm çocukların önerileri tek tek ele alındı. Oylama ile belirlenen 3 önerinin tüm çocukların katılacağı okul genel meclisine iletilmesi kararlaştırıldı. Meclisin ikinci gündeminde ise çocukların öğrenme alanını sınıfla sınırlandırmayan atölye sisteminde kullanılmak üzere tasarlanacak ‘çıkış biletleri’ konusu ele alındı. Maddenin kararlaştırılmasıyla böylece çocuklar, normal derslerin dışında ilgi duydukları atölye derslerine de katılabilecek.

“Tüm çocuklarımızı kutluyorum”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bu kenti çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm yurttaşlarımızla beraber yönetiyoruz. Onların düşünceleri, hayalleri, fikirleri bize ışık tutuyor. Yollarımızda, parklarımızda, caddelerimizde, sporda-sağlıkta, kültürde-sanatta çocuklarımızın istediği her alanda üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Geleceğin Bayraklı’sını el birliğiyle kurarak yeni nesillere daha güzel bir Bayraklı bırakacağız. Bu doğrultuda bir araya gelen, düşünen, üreten ve fikirlerini, hayallerini paylaşan tüm çocuklarımızı kutluyorum” diye konuştu.