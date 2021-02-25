Ameliyatla diyabete veda

20 yıldır diyabet ile mücadele eden ve vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olan Raziye Özsüslü, gastrik bypass ameliyatı ile şeker hastalığına veda etti.

Dünyada her 10 saniyede bir kişi diyabete bağlı organ hasarı yüzünden hayatını kaybederken, obez hastalar arasında şeker hastalığı görülme oranı ise azımsanmayacak kadar fazla. Tip 2 diyabet olan yüksek kilolu kişilerin, şeker hastalığını yenmesindeki en etkili yöntem ise cerrahi olarak öne çıktı. Hayatının tüm döneminde kilolu bir kişi olduğunu söyleyen 53 yaşındaki Raziye Özsüslü, 20 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ettiğini ifade ederek, “Çok rahatsızlık vermeye başlamıştı. İnsülin tedavisi görmeme rağmen şekerim bir türlü düşmüyordu. Hemen her gün hastaneye gidip gelmekten yorulmuştum. Sonrasında ameliyatla şeker hastalığından kurtulabileceğimi duyduğumda bir dakika bile tereddüt etmedim” dedi.

Sadece şeker hastalığı olan kişilerin gastrik bypass ameliyatı yapılmadığını bu ameliyatın uygulanabilmesi için vücut kitle indeksinin de belli bir rakamın üzerinde olması gerektiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol, “Raziye Hanım’ın vücut kitle indeksi 35’in üzerindeydi ve Tip 2 diyabeti vardı. Ayrıca 91 kiloydu. Hastamız, vücut kitle indeksinin yüksek olması nedeniyle ve insülin kullanmasına rağmen kontrolsüz şekeri olduğu için ameliyat için gerekli şartları taşıyordu” diye konuştu.

“Yüzde 85 oranında şeker hastalığı bitiyor”

Her hastaya aynı ameliyat tekniğinin uygulanmadığının altını çizen Doç. Dr. Erol, “Hastaya uygun tedavi yöntemini belirlemek çok önemli. Vücut kitle indeksi ılımlı yükseklikte olan, şeker hastalığı olmayan ve hareket kabiliyetinde kısıtlama olmayan kişilerde tüp mide ameliyatını tercih ediyoruz. Raziye Hanım gibi yüksek doz insülin kullanan ve buna rağmen şekeri düşmeyen hastalarda gastrik bypass ameliyatını daha çok tercih ediyoruz çünkü gastrik bypass ameliyatından sonra şeker hastalarının bu ameliyatlardan fayda görme oranı tüp mideye oranla daha fazla. Hastamız, kilo kaybıyla birlikte ve ameliyata bağlı hormonal değişiklikler sayesinde yüzde 85 oranında şeker hastalığından kurtulacak. Hastamızın vücut kitle indeksinin 25’in altına düşmesini ve bir yıla kalmadan 60 kiloya düşmesini bekliyoruz” dedi.