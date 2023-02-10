Altınordu’nun psikoloğu Zeynep Yıldız, depremde anne, baba ve ağabeyini kaybetti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun psikoloğu Zeynep Yıldız’ın, Kahramanmaraş merkezli depremde annesini, babasını ve ağabeyini kaybettiği açıklandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis’te ciddi kayıplara yol açan depremin acıları sürmeye devam ediyor. İzmir takımlarından Altınordu’nun psikoloğu Zeynep Yıldız’ın, yaşanan felakette annesini, babasını ve ağabeyini kaybettiği öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde A Takım Psikoloğumuz Zeynep Yıldız’ın annesini, babasını ve ağabeyini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Pazartesi sabahı yaşanan depremin ardından ailesinin yaşadığı Hatay’a giden çalışanımızın ailesinden acı haber geldi. A Takım Psikoloğumuz Zeynep Yıldız’ın annesi Münire Yıldız, babası Nesip Yıldız ve ağabeyi Anıl Yıldız yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti. Cenazeler Hancağız Mahallesi Aile Mezarlığı’na defnedildi. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz” denildi.