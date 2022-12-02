Altınordu’nun kalecisi, Satranç Şampiyonası’na hazırlanıyor

Altınordu Futbol Akademisi U15 Takımı oyuncularından Saim Sarp Bodur, Türkiye Satranç Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U15 Takımı oyuncularından Saim Sarp Bodur, geçtiğimiz ay İzmir’de düzenlenen satranç turnuvasında derece elde etmişti. Bu başarıyı sayesinde Bodur, Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Genç sporcu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir Satranç İl Temsilciliğinin 19-20 Kasım da düzenlediği, Yıldızlar İzmir Satranç İl Birinciliği Turnuvası’nda İzmir 6.’sı olmuştu.

Satranç, futbolda daha mantıklı ve hızlı kararlar vermemizi sağlıyor

Bu sonuçla Ocak ayında Türkiye Satranç Şampiyonası U15 kategorisinde mücadele etme hakkı kazanan Saim Sarp Bodur, satrançla futbolun benzerliklerinden bahsederek, “Satrancı 5-6 yaşlarımda oynamaya başladım. Sonra bırakmıştım. Yaklaşık 3 sene önce tekrardan merak sardım. Kendi çapımda yavaş yavaş oynayarak gelişimler gösterdim. Ardından turnuvalara katılmaya başladım ve süreç böyle ilerledi. Satranç, futbolda daha mantıklı ve hızlı kararlar vermemizi sağlıyor." dedi.