Altınordu - Samsunspor maçının hakemi Tarık Güldal

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak Altınordu-Y. Samsunspor karşılaşmasını hakem Tarık Güldal yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’in 9. hafta maçında Altınordu, Yılport Samsunspor’u konuk edecek. 15 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşma Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre; karşılaşmayı hakem Tarık Güldal yönetecek. Güldal’ın yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Emrah Ünal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Veli Karakaya olacak.