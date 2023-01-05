Altekma’dan smaçör takviyesi

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, geçtiğimiz sezon Afyon Belediye forması giyen Kadir Cin’i kadrosuna kattı.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde yer alan Altekma, ikinci devre öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, son olarak Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş forması giyen smaçör Kadir Cin’i kadrosuna kattı. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Arkas Spor, Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto, Solhanspor ve Afyon Belediye formalarını giydi.