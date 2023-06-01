Altaylı Efe Sarıkaya’ya milli davet

Altay’ın genç futbolcusu Efe Sarıkaya, Türkiye U18 Milli Takımı’nın, Özbekistan’da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 17 yaşındaki oyuncusu Efe Sarıkaya, siyah-beyazlı ekipte gösterdiği başarılı performansından dolayı milli davet aldı. Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapan Efe, U18 Milli Takımı’nın 15-19 Haziran 2023 tarihleri arasında Özbekistan’da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Siyah-beyazlı kulüp de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genç oyuncusuna başarılar dileyerek, “Genç ve başarılı futbolcumuz Efe Sarıkaya, U18 Milli Takımımızın 15-19 Haziran 2023 tarihlerinde Taşkent’te Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Efe ve tüm U18 Milli takımımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.