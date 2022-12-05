Altay, rahat kazandı

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Altay, Boluspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi,13. dakikada Salih Sarıkaya, 23. dakikada Eren Erdoğan, 40. dakikada İbrahim Öztürk, 89. dakikada Marco Paixao ve 90+2. dakikada Zeki Yıldırım attığı gollerle farklı bir skor elde etti. Konuk ekibin tek golünü ise 27. dakikada Ibrahima Balde kaydetti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında çıkan olaylar nedeniyle 6 maçlık seyircisiz oynama cezası almıştı. Siyah-beyazlı ekibin cezası, Boluspor karşılaşmasıyla başlamış oldu. Müsabakaya etkili başlayan İzmir temsilcisi, 13. dakikada Salih Sarıkaya, 23. dakikada Eren Erdoğan, 40. dakikada İbrahim Öztürk, 89. dakikada Marco Paixao ve 90+2. dakikada Zeki Yıldırım attığı gollerle farklı bir skor elde etti. Konuk ekibin tek golünü ise 27. dakikada Ibrahima Balde kaydetti. Altay, böylece arka arkaya 3. galibiyetini alarak puanını 21’e çıkarmış oldu.