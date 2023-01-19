Son Dakika
Altay, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti
Altay, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
İZMİR 19.01.2023, 09:40
Altay, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınma hareketleri yaparken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip günü çift kale maçla tamamladı.