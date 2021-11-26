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Alsancak Bornova Sokağı yayaların oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak’taki Bornova Sokağı’nın canlandırılması ve konforlu yaya ulaşımının sağlanması için çalışmalara başladı. Taşıtların sokağa sadece 04.00 ile 10.00 saatleri arasında girebileceği yayalaştırma projesinin hem yurttaşları hem de esnafı memnun etmesi bekleniyor.

İZMİR 26.11.2021, 12:58
Alsancak Bornova Sokağı yayaların oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak’taki Bornova Sokağı’nın canlandırılması ve konforlu yaya ulaşımının sağlanması için çalışmalara başladı. Taşıtların sokağa sadece 04.00 ile 10.00 saatleri arasında girebileceği yayalaştırma projesinin hem yurttaşları hem de esnafı memnun etmesi bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaya ulaşımına yönelik düzenlemelerini sürdürüyor. Son olarak Bornova Sokağı’nı (1469 Sokak) yayalaştırma kararı alan büyükşehir, tarihi aksta çalışmalara başladı. Bornova Sokağı, çalışmalar tamamlandığında esnafın ve vatandaşların indirme-bindirme, yükleme-boşaltma işleri için yalnızca 04.00-10.00 saatleri arasında araç trafiğine açık olacak.

Böylelikle özellikle gençlerin yoğun olarak kullandığı sokakta yaya yoğunluğu artacak, bölgedeki ticaret, kültür ve turizm sektörü canlanacak. İZSU tarafından yağmur suyu hattı ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının devam ettiği sokakta kaldırım ve yol kotu aynı seviyede olacak şekilde baskı beton ve doğal bazalt görünümlü parke ile üst döşeme yapılacak. Aynı zamanda 6 metre yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri tüm sokak boyunca yerini alacak. Çalışmalar 4 ay içinde tamamlanacak.

Bölge halkı ve esnafın görüşü alındı

Projeyle ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, “Alsancak bölgesi İzmir’in kalbi. Kent merkezinde sanat, ticaret ve eğlence hayatının yoğunlaştığı bir bölge. Özellikle genç nüfus yoğun olarak Alsancak bölgesine geliyor. 1469 Sokak ya da Bornova Sokak adını verdiğimiz tarihi sokak daha önce taşıt trafiğine açıktı. Biz yaptığımız analizlerle bu sokakta yaya yoğunluğunun çok daha fazla olduğunu tespit ettik. Bir yayalaştırma projesinin bu sokak için çok anlamlı ve gerekli olduğuna karar verdik. Bölgede yaşayan sakinler ve esnafımızla toplantı yaptık. Onların görüş ve önerilerini de alarak çalışmalara başladık. Öncelikle bariyerlerimizi yaptık. Ardından İZSU Genel Müdürlüğü altyapıyı yeniledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz çalışmalarına başladı. 400 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki sokakta yaklaşık 4 ay içinde projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında bu sokak yaşlı ve engelliler için erişilebilir bir sokak haline gelecek. 24 saat canlı, cazibeli, yaşayan bir sokak niteliğine kavuşacak. Yayalaştırma projesinin buradaki ticari işletmelerin kazançlarına yüzde 25-30 civarında bir ilave gelir sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Proje tamamlandığında sokak esnafın ve yurttaşın indirme-bindirme, yükleme-boşaltma işleri için yalnızca 04.00-10.00 saatleri arasında araç trafiğine açık olacak. Bu saatler arasında araçlar, Atatürk Caddesi’nden (Sait Altınordu Meydanı) giriş yapabilecek ve sokak 1. Kordon’a doğru tek yönlü çalışacak.

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