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Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK Bilim Şenliği: 19 proje sergilendi

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK destekli düzenlenen Bilim Şenliğinde, çeşitli alanlarda 19 proje sergilendi.

İZMİR 29.11.2021, 17:35
Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK Bilim Şenliği: 19 proje sergilendi

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK destekli düzenlenen Bilim Şenliğinde, çeşitli alanlarda 19 proje sergilendi.

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi, TÜBİTAK destekli düzenlenen Bilim Şenliğine ev sahipliği yaptı. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, felsefe, tarih, sanat, edebiyat ve bilişim alanlarında olmak üzere toplam 19 proje, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanarak sergilendi. Projede 32 öğretmen ve 72 öğrenci görev aldı.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel stantları gezen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz de, yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Bilim şenliğinde üç boyutlu yazıcı ile rüzgar tribünü ilgi çeken projeler arasında yer aldı.

Bilim şenliği hakkında bilgi veren Alp Oğuz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Gürlek, "İki yıl önce başladığımız; fakat pandemi nedeniyle uygulama aşamasına geçemediğimiz 4006 proje çalışmalarımızı bugün sergileme fırsatı bulduk. Öğretmenlerin rehberliği ve öğrencilerimizin gayreti ile farklı alanlarda toplam 19 projeye imza atıldı. Sergilediğimiz projeler ilgi çekici olduğu kadar güncel yaşantımızı da yakından ilgilendiriyor. Projelerde rüzgar enerjisinin yalnızca doğada değil apartmanlarda da elektrik üretiminde kullanılabileceği, meyve ve sebzelerin uzun ömürlü olmasının yine doğal yöntemlerle de mümkün olduğu, sayıların gizemi, yalıtım teknolojisinde yeni yaklaşımlar gibi pek çok proje Alp Oğuz öğrencileri tarafından katılımcılara tanıtıldı. Önümüzdeki yıllarda projelerimize devam ederek daha iyi projeler sunmak istiyoruz” dedi.

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