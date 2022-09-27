Aliağa’ya ikinci battı çıktı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki eski garaj mevkiinde yapımı devam eden katlı kavşak projesinin ardından yapılacak olan ikinci battı çıktı projesini açıkladı.

İzmir-Çanakkale yolu üzerinde yoğunlaşan, özellikle eski garaj mevkiinde büyük keşmekeşe yol açan trafik probleminin çözümü için kolları sıvayan Aliağa Belediyesi, İzmir-Çanakkale asfaltı üzerinde Hükümet Caddesi’nden Şehit Bülent Kula Caddesi’ne geçişi sağlayacak ikinci battı çıktının yapımına yakın bir zamanda başlıyor. Yapılacak olan ikinci battı çıktı, kent merkezinden Kültür Mahallesi ile Yeni Mahalle bölgesine geçişi kolaylaştıracağı gibi trafiğin eski garaj mevkiinde yoğunlaşmasının da önüne geçecek.

Eski garaj mevkiinde trafik yoğunluğunu azaltacak

Trafik probleminin çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Çanakkale asfaltı üzerinde kalan mahallelerimiz ile alt tarafta kalan mahallelerimiz üç noktadan birleşiyor. Bu noktalardan bir tanesi Kültür Mahallesi kavşağı, diğeri eski garaj mevkiinde Fevzi Paşa Caddesi ve Fatih Caddesi’nin Güzelhisar Caddesi’ne bağlantısı, bir diğeri ise TÜPRAŞ kavşağı geçişi. 18 Temmuz’da katlı kavşak projemize başladığımızda şehir içi trafiğimizi bir nebze de olsa rahatlatabilmek adına Hükümet Caddesi’nden Şehit Bülent Kula Caddesi’ne geçiş sağladık. Katlı kavşak projemiz tamamlandığında bu geçiş tekrar kapanmak zorunda kalacaktı. Lakin Hükümet Caddesi’nden Şehit Bülent Kula Caddesi’ne geçiş sağlayabilirsek özellikle Fevzi Paşa Caddesi’nde ve eski garaj mevkiindeki trafiğin hafifleyeceği kanaatine vardık” dedi.

İkinci battı çıktı 1 ayda tamamlanacak

İkinci battı çıktı projesinin çalışmalarına yakın bir zamanda başlayacaklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Eski garaj mevkiinde yapımı devam eden katlı kavşak projemiz tamamlandıktan sonra Hükümet Caddesi’nden Şehit Bülent Kula Caddesi’ne geçişi sağlayacak ikinci battı çıktımız için çalışmalarımıza başlayacağız. İkinci battı çıktımızı 1 aylık bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.