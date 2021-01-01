Aliağa’ya 2020 yılında 100 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı

İzmir’de Aliağa Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında son bir yılda kente 1 milyon 250 bin adet bitki ve 100 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.

Aliağa Belediyesi, belirlediği plan ve programlar çerçevesinde 2020 yılında da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yıl boyunca kentteki parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım, ağaç budama ve çiçek dikimi gerçekleştirmenin yanı sıra, korona virüsü pandemisi nedeniyle de dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha yeşil bir Aliağa için çalışmalar hız kesmedi

2020 yılında aktif dört saha ekibiyle Aliağa’nın dört bir yanında çalışmalar gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bitki gruplarının ömrünü uzatmak ve ağaçlara daha estetik bir görünüm kazandırmak için kentte ağaç budama ve çeşitli bahçe düzenleme çalışmaları yaptı.

Park ve yeşil alanlar ile yaşam alanlarında da kent estetiğini bozan, kirlilik arz eden zararlı otları biçen ve uzayan çimlerin bakımlarını yapan ekipler, görüntü kirliliğini etkileyen görüntüleri de ortadan kaldırdı. Daha yeşil bir Aliağa için çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2020 yılında kentte çiçek, çalı ve ağaç grubunda toplam 1 milyon 250 bin adet bitki dikiminin yanı sıra, 100 bin metrekarede yeşil alan kazandırdı. Çeşitli hastalıklara karşı ağaçları da ilaçlayan ekipler, 12 ayda 450 adet renix türü palmiye ağacını ilaçladı.

Ortak kullanım alanlarına dezenfekte

Korona virüsü riskine karşı ise ekipler; sokak, kaldırım, dolmuş ve taksi durakları, İZBAN Aliağa İstasyonu, resmi kurumlar ve Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların yaşamış oldukları apartmanların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Kent genelinde yapılan dezenfekte çalışmalarında toplam 17 bin 500 litre dezenfektan kullanıldı.