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Aliağaspor’da 3 transfer

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aliağaspor FK, 3 futbolcuya daha imza attırdı.

İZMİR 30.07.2022, 10:17
Aliağaspor’da 3 transfer

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aliağaspor FK, 3 futbolcuya daha imza attırdı.

Profesyonel lige çıkmayı hedefleyen Aliağaspor FK, dış transferde 3 futbolcu ile anlaşmaya vardı. Sarı-siyahlı yönetim, Hendekspor’dan 28 yaşındaki sol bek İskender Can, Artvin Hopaspor’dan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Ömer Yanık, Fatsa Belediyespor’dan da 29 yaşındaki sağ bek Tahir Kurtuluş ile sözleşme imzaladı.

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