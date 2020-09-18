Aliağaspor salonda pilates çalıştı
BÖLGESEL AMATÖR LİG’DE YENİ SEZONA ŞAMPİYONLUK HEDEFİ İLE HAZIRLANAN İZMİR TEMSİLCİSİ ALİAĞASPOR, ÇALIŞMALARINI ALİAĞA GENÇLİK MERKEZİ FİTNESS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanan İzmir temsilcisi Aliağaspor, çalışmalarını Aliağa Gençlik Merkezi Fitness Salonunda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Aliağaspor, Aliağa Gençlik Merkezi Pilates Eğitmeni Gülhan Ceren eşliğinde iki grup halinde esnetme, açma germe ve daha sonrasında ise pilates çalıştı. Birer saat olarak planlanan çalışma programında futbolcuların keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.
Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Aliağaspor Sportif Direktörü Burak Akyıldız, “Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’ın kente kazandırmış olduğu Aliağa Gençlik Merkezinde sabahları kuvvet antrenmanları gerçekleştiriyoruz. Çok güzel ve donanımlı bir tesise sahibiz. Başkanımız Sayın Serkan Acar’a bu anlamda çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Futbolcular için farklı bir antrenman programı hazırladıklarını da ifade eden Akyıldız, Futbolcularımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek için pilates çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonundan liglerin başlama tarihi ile ilgili açıklama beklediklerinin de altını çizen Akyıldız, federasyonun vereceği güzel bir kararla takım olarak daha da keyifleneceklerini söyledi.
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Çaykur Rizespor
|1
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Sivasspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Tuzlaspor
|1
|1
|11. Samsunspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Chelsea
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Wolverhampton
|1
|3
|6. Liverpool
|1
|3
|7. Crystal Palace
|1
|3
|8. Everton
|1
|3
|9. Aston Villa
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Leeds United
|1
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0