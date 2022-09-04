Aliağaspor FK’de yeniden Hakan Şapçı dönemi

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aliağaspor FK, 2022-2023 sezonu öncesinde anlaştığı teknik direktör Ali Beykoz ile yollarını ayırıp Hakan Şapçı ile yeniden anlaşmaya vardı

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Aliağa Futbol Kulübümüz teknik direktörlüğüne daha önce de çalıştığımız Hakan Şapçı getirildi. Deneyimli çalıştırıcı için Afyon kampında imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanımız Kamil Önal, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi” ifadelerine yer verildi.

1973 doğumlu teknik adam Hakan Şapçı; Manisa Büyükşehir Belediyespor’u ve Turgutluspor’u Bölgesel Amatör Lig’den çıkarmıştı. Utaş Uşakspor’u ise 3. Lig’den bir üst lige çıkaran tecrübeli teknik adam, Bergama Belediyespor’u da 3. Lig’e çıkarmayı başarmıştı.

Hakan Şapçı 2020-2021 ve 2021-2022 sezonunda Aliağaspor FK’de A takım teknik direktörlük görevini yapmıştı.