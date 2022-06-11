Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, öze
Aliağaspor FK’da Ali Beykoz dönemi
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aliağaspor FK, teknik direktörlük için Ali Beykoz ile sezon sonuna kadar anlaştı.
İZMİR 11.06.2022, 09:45
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aliağaspor FK, teknik direktörlük için Ali Beykoz ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aliağaspor FK, teknik direktörlük konusunda Ali Beykoz ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Beykoz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Futbolculuk döneminde Boluspor, Konyaspor, Adanaspor, Bursaspor, Zonguldakspor ve Denizlispor formalarını giyen Beykoz; Boluspor, Düzcespor, Kırşehirspor, Alibeyköyspor, Siirtspor, Gölcükspor, İskenderunspor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, 12 Bingölspor, Kırıkhanspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor’da da antrenörlük yaptı.