Aliağaspor FK, yeni sezon için çalışmalara başladı

2020-2021 sezonunda şampiyonluğu hedefleyen Aliağaspor FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)’inde mücadele eden İzmir’in Aliağa ilçesinin futboldaki güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hakan Şapçı ve Sportif Direktör Burak Akyıldız’ın yönetiminde bir araya gelen sarı siyahlılar, şampiyonluk için adaptasyon çalışmalarına başladı. Sezonun ilk antrenmanında Teknik Direktör Hakan Şapçı ve Sportif Direktör Burak Akyıldız, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

2020-2021 sezonu antrenmanlarına başladıklarını ifade eden Hakan Şapçı, "Korona virüsü tedbirleri kapsamında takımımızı sabah ve akşam gruplar halinde çalıştırmaya başladık. Şampiyonluk hedefiyle başladığımız bir sezon. TFF’nin liglerin başlamasıyla ilgili takvimi ve statüyü belirlemesiyle çalışmalarımızı hızlandıracağız. Aliağa’yı hak ettiği profesyonel liglere çıkarmak istiyoruz. Transfer sürecinde iyi oyuncuları kadromuza kazandırdık. Yönetim kurulumuz, Aliağa Belediye Başkanımız, Sportif Direktörümüz ciddi bir çalışma gerçekleştirdi. Aliağaspor FK’yı hedeflerine ulaştıracak bir kadro kurduk. Takımımıza güveniyoruz, çok iddialıyız bu sezon şampiyon olacağız" dedi.

Sportif Direktör Burak Akyıldız da, "2020-2021 sezonu sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak için çalışmaya başladık. Pandemi sürecinde ligler tehir edildi, iptal edildi. Çalışmalara başladık. 10 gün kadar evimizde antrenmanlarımızı yapıp ardından Bolu ya da Afyon’da kampa gireceğiz. Transferlerimizi büyük ölçüde tamamladık. Yeni sezona iddialı bir şekilde başlamak istiyoruz. Liglerin Ekim ayı sonunda başlayacağı söyleniyor. Önümüzde yaklaşık iki aylık bir süre var. Bizim işimiz bu sene şampiyonluk yaşamak. Onun içinde sahada çok çalışmak gerekiyor. O nedenle erkenden toplandık. Pandemi nedeniyle lige seyircisiz başlayabiliriz. İkinci sezon gibi maçlar seyircili oynamaya başlanırsa taraftar desteğini arkamıza alıp sezon sonunda profesyonel liglere çıkan bir kulüp olarak kendimizi göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren sezon öncesi ilk antrenmanda futbolcular; ısınma, adaptasyon çalışmaları ve düz koşu yaptı. Futbolcuların oldukça hırslı ve neşeli oldukları görüldü.