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Aliağaspor FK, transferde hız kesmiyor

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’e güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aliağaspor FK, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İZMİR 01.07.2022, 18:48
Aliağaspor FK, transferde hız kesmiyor

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’e güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aliağaspor FK, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Yasin Tosun, Hayrullah Çelik, Muhammet Ali Aydın, İlker Ataseven, Barış Tenşi ve Alper Sürücü ile anlaşmaya varan sarı-siyahlılar, 6 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Sarı-siyahlı yönetim, Fırat Üniversitesi GSK’den sağ kanat oyuncusu Coşkun Güner, Hendek Spor’dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Çimen, Bayrampaşa Spor’dan sol açık Halil Çelik, Çarşamba Spor’dan kaleci Kadir Kahvecioğlu, Cizre Serhat Spor’dan orta saha oyuncusu Burak Yılmaz, Konya Ereğlispor’dan sağ açık Semih Atıl ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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