Aliağaspor FK, lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig’e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Aliağaspor FK, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Günde çift idman yapan sarı siyahlılar sabah saatlerinde Aliağa Gençlik Merkezinde yaptığı kuvvet çalışmasının ardından akşam antrenmanını Aliağa Atatürk Stadyumunda gerçekleştirdi. Teknik sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular denge, koordinasyon ve pas çalışması yaptı.

Teknik Sorumlu Hakan Şapçı, “Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmiyoruz”

Yeni sezona yepyeni umutlarla başladıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, “Çalışmalarımıza şampiyonluk hevesi ve inancımızla başladık. Takım olarak şampiyonluk hedefimizden vazgeçmiyoruz. Bu takımı ve şehri hak ettiği profesyonel liglere çıkarmak için aynı heyecan ve coşkuyu yaşıyoruz. Bu sene arzuladığımız şampiyonluk hedefini yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Abdullah Çınar: “Bu ekibin parçası olmak beni heyecanlandırıyor”

Aliağaspor FK’ye transfer olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden kanat oyuncusu Abdullah Çınar, “Bu ekibin bir parçası olmak beni heyecanlandırıyor. Sezon sonunda şampiyon olarak üçüncü lige çıkmak bize nasip olur inşallah” diye konuştu.

Murat Arslan: “Üçüncü lige çıkacağımıza inanıyorum”

Orta saha oyuncusu Murat Arslan ise beklentileri olan bir kulübe geldiğini belirterek, “Profesyonel lige yıllardır bir hasret var. Bu hasreti inşallah bu sene sona erdireceğiz. Aliağaspor FK’yi hak ettiği yer olan üçüncü lige çıkaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.