Aliağaspor FK lige 3 puanla başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Bölge 2. Grup’ta yer alan Aliağaspor FK, 1. Hafta maçında İzmirspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Deplasman ekibi bu skorla lige 3 puanla başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Bölge 2. Grup mücadelesinde İzmirspor ile Aliağaspor FK, Yeşilyurt Futbol Sahasında karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan Aliağaspor FK, ilk yarıda oyun kontrolünü eline alarak kanat organizasyonlarıyla etkili oldu. 22. dakikada ceza alanı içine açılan ortada fırsatçılığını konuşturan Mehmet Çağrı Alpaslan, Aliağaspor FK’yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran ev sahibi İzmirspor, aradığı golü 61.dakikada Kubilay Baktır’ın ayağından buldu. 78.dakikada ise Yusuf Kılıç’ın sağ kanattan yaptığı ortaya çok iyi yükselen Mehmet Çağrı Alpaslan, yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının 2.golünü kaydetti. Bu golle skor avantajını ele geçiren Aliağaspor FK, ataklarına devam ederken 90+2’de Osman Atalay Demirtaş kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciden de sıyrıldıktan sonra topu filelere göndererek farkı 2’ye çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Aliağaspor FK, sahadan 3 puanı 3 golle alarak deplasmandan galibiyetle ayrıldı.