Aliağaspor FK, liderliğini sürdürdü

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 20. haftasında sahasında Çeşme Belediyespor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 2-0 mağlup etti. Sarı siyahlı takıma üç puanı getiren golleri 79 ve 90. dakikalarda Enes Bakal attı. Aliağaspor FK, aldığı galibiyetle puanını 45’e yükselterek 10. gruptaki liderliğini sürdürdü.

Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk Aliağalı birlikte izledi. Yağmur altında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Aliağaspor FK, ilk dakikalardan itibaren oynadığı futbolla rakibini baskı altına alarak üstünlüğünü hissettirdi. İlk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın, ikinci yarısına ev sahibi takım taraftarının da desteğiyle hızlı başladı. 79. dakikada İlhan Aslanoğlu’nun pasına hareketlenen Enes Bakal, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturarak gol perdesini açtı 1-0. Maçın 90. dakikasında başarılı oyuncu bir kez daha sahne aldı. Bu kez ikinci yarıda oyuna giren Oğuzhan Yıldırım’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Enes Bakal, topun dibine yaptığı şık vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 2-0. Aliağaspor FK, Enes Bakal’ın 2 golüyle sahadan 3 puanla ayrılırken oynadığı baskılı futboluyla da göz doldurdu ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Aykut Çetinkaya xx, Halime Uzungündeş xx, İbrahim Yıldırım xx

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz xx, Tahir Kurtuluş xx, Vedat Çıkın xx, Ömer Yanık xx, İskender Can xx, Muhammet Fatih Öztekin xx (Mesut Uzun dk. 67 ?), Yasin Tosun xx (Yasin Tosun dk. 90 ?), Mithat Yaşar xx (Kaan Özder dk. 84 ?), Enes Bakal xxx, İlhan Aslanoğlu xx (Alper Sürücü dk. 90 ?), Halil Çelik xx (Oğuzhan Yıldırım dk. 67 ?)

Çeşme Belediyespor: Volkan Tercan x, Faruk Yaldıran xx, Hakan Esa x, Sefa Saz xx, Yavuz Özsevim xx, Furkan Çölik xx (Berkay Polat dk. 46 ?), Barış Güner xx (Halil İbrahim Kara dk. 84 ?), Battal Demirbilek xx (Hüseyin Onur Kaçar dk. 84 ?), Hüseyin Çıray xx (Yeldar Yamaç dk. 73 x), Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Serhat Özyılmaz dk. 46 ?), Alper Önal xx

Goller: Enes Bakal (dk. 79 ve 90) (Aliağaspor FK)

Sarı Kartlar: Muhammet Fatih Öztekin (Aliağaspor FK), Alper Önal (ÇeşmeBelediyespor)