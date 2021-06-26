Aliağaspor FK, Güzelhisar Tesislerinde bir araya geldi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde, 27 Haziran Pazar günü deplasmanda grubun son maçı Çiğli Belediye Spor ile karşılaşacak olan Aliağaspor FK, yemekte bir araya geldi. Programa katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, birlik ve beraberliğin başarıyı getireceğini ifade ederek, bu yıl profesyonel lige çıkacaklarına inandığını söyledi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde mücadele eden Aliağaspor FK, grubun son maçında Çiğli Belediye Spor ile karşılaşacak. 27 Haziran Pazar günü yapılacak deplasman maçı öncesi takım yemekte bir araya geldi. Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye başkan yardımcıları, Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, futbolcular, yöneticiler, teknik kadro, Aliağaspor FK’ya gönül vermiş taraftarlar katıldı.

"Tüm desteğimizle tribünde olacağız"

Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Profesyonel lig yolunda geriye sadece dört maçımız kaldı. Pazar günü Çiğli Spor ile grubun son maçını oynayacağız. Tribündeki yerimizi alarak tüm desteğimizle futbolcu arkadaşlarımızın yanında olacağız. Maç sonunda galip gelerek Aliağa’ya döneceğimize inanıyorum. Tüm futbolcularımıza yürekten güveniyorum" dedi.

Profesyonel lig çalışmalarına başladıklarını da ifade eden Başkan Serkan Acar, "Başarıya ulaşacağımıza olan inancımızdan dolayı profesyonel lig için birtakım hazırlıklar içerisindeyiz. Bir yandan yeni stadımızın bir yandan da kamp yeri hazırlığımızı yapıyoruz. Güzel bir kulüp binası hazırlığımız var. Bu yıl hep birlikte başarı elde ederek önümüzdeki yıl da daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.