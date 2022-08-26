Son Dakika
Sivasspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. G Grubu’nda mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekip, Slavia Prag (Çekya), Cluj (Romanya) ve Balkani (Kosova)
Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. A Grubu’nda mücadele edecek olan turuncu-lacivertli ekip, Fiorentina (İtalya), Hearts (İskoçya) ve Rigas Skola (Letonya) ile karşılaşacak.
Başkan Büyükkılıç: “Şehrinden haberdar olmayan siyasiler, kamuoyunun zihnini bulandıran yaklaşımlar sergiliyor”
Aliağaspor FK, bu sezon BAL 10 Grup’ta mücadele edecek
Aliağaspor FK, 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele edecek.
İZMİR 26.08.2022, 15:36
Aliağaspor FK, 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele edecek.
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2022-2023 sezonu kuraları çekildi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Binasında çekilen kurada Aliağaspor FK, 10. Grup’ta yer aldı. Grupta yer alan diğer İzmir takımlar ise Alaçatı Spor Kulübü, Çeşme Belediyespor, Özçamdibispor oldu. Grupta Manisa’dan Saruhanlı Belediyespor, Yunus Emre Belediyespor, Manisa Yıldızspor, Salihli Belediyespor ile Uşak’tan Budaklar Gençlik Spor bulunuyor.
Gruba İstanbul’da yapılacak kuranın ardından 5 İstanbul takımı daha katılacak.
Öte yandan, Bornova Yeşilova Spor, Çiğli Belediyespor, Tire 2021 Futbol Kulübü ve Bornova Futbol Kulübü, çekilen kura sonucunda BAL 9. Grup’ta yer aldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
26
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü