Aliağaspor FK BAL’da kaldı

Bölgesel Amatör Lig Play Out mücadelesinde Tire Belediye Spor ile karşılaşan Aliağaspor FK, rakibini 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Ligi’nde kaldı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Aliağaspor FK, ikinci yarıya daha etkili başladı. Rakibini baskı altına alan Aliağa temsilcisi 70. dakikadan itibaren gol için ataklarını sıklaştırdı. Aliağa temsilcisi aradığı golü 89. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Ali Şentürk’ün ayağından buldu. Sarı siyahlılar son dakikalarda gelen golle sahadan galibiyetle ayrılarak ligde kaldı.

4. dakikada Aliağaspor FK oyuncusu Barış’ın şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Murat’ın şutu direğin yanından az farkla auta çıktı.

16. dakikada Timurcan’ın ceza sahası dışından çok sert şutunu kaleci Emrullah aynı güzellikte çıkardı. Dakika 45+3’te ceza sahası içinde topla buluşan Kırmızı Beyaz forma oyuncusu Hasan Aykılıç çalımlarla önünü boşalttı, ardından çektiği şutu Aliağaspor FK kaleci Ömer Can kurtardı.

48. dakikada Aliağaspor FK oyuncusu Murat’ın klas pasıyla Barış ile buluştu .Barış Önünde bulduğu topu sert şut vurarak kalaya gönderdi. Tire Belediye Spor Kalecisi kaleci Emrullah son anda kornere çeldi.

60. dakikada savunmadan seken topta Sarı siyah oyuncu Erdin’in pasında Buğra gelişine vurdu, top direkten döndü.

78. dakikada Aliağaspor FK oyuncusu Muharrem’in derin pasında ceza sahasında topla buluşan Ali’nin plasesi direkten oyun alanına döndü.

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batu pasında Ali topu filelere gönderdi: 1-0.

90+3’te Sarı Siyah oyuncu Batu’nun ceza sahası sol çaprazından şutunu kaleci Emrullah kurtardı. Maç Aliağa FK’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Fatih Tokail xx, Egemen Savran xx, Güner Mumcu Taştan xx

Aliağaspor Fk: Ömer xx - Hakkı xx, Bilal xx, Hasan Ayçiçek xx, Hakan xx, Timurcan xx, Barış x (71 Muharrem x), Murat x (69 Batu x), İlker x, Furkan xx (69 Ali xx), Onur x

Tire Belediyespor: Emrullah x - Mustafa x, Osman x, Hasan Topaloğlu x, Emre x, Tolgahan x (27 Hasan Aykılıç x), Ramazan x, Erhan x, Aydın x, Erdi xx (62 Yunus Emre x), Buğra

Gol: Dk. 89 Ali

Kırmızı Kart: Dk. 82 Hasan Topaloğlu (Tire Belediye Spor)

Sarı Kartlar: Hakan, İlker, Onur (Aliağa FK), Hasan Topaloğlu, Osman (Tire Belediye Spor)