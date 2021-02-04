Aliağa’nın nüfusu 100 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını göre, sanayi kenti Aliağa’nın nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 4.40 oranında artarak 101 bin 242 oldu. İzmir nüfusu da, yüzde 0,62 artışla 4 milyon 394 bin 694’e ulaştı.

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, son yıllarda; doğa, kültür ve turizm alanında yapılan yatırımlarla ön plana çıkan sanayi kenti Aliağa’nın nüfusu, 2019’da olduğu gibi 2020 yılında da artış gösterdi. Türkiye’nin en önemli sanayi üretim tesislerine ve önemli liman işletmelerine ev sahipliği yapan Aliağa nüfusu, 2020 yılında 101 bin 242 kişiye ulaştı. Kentteki erkek nüfusu 55 Bin 293, kadın nüfusu ise 45 bin 949 oldu.

İzmir’in nüfusu ise yıllık yüzde 0,62 artışla 4 milyon 394 bin 694’e ulaştı.