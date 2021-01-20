Aliağalı üreticilerin sabırsızlıkla beklediği Kalabak Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, üreticilerin sabırsızlıkla beklediği Kalabak Barajı’nın gövde dolgusu tamamlanırken,

kalan imalatların 2021 yılı içerisinde bitirilerek barajda yıl sonuna kadar su tutulması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir’de içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Aliağalı üreticilerin sabırsızlıkla beklediği Kalabak Barajı’yla ilgili ise beklenen müjde geldi. Barajda gövde dolgusunun tamamlandığı öğrenilirken, kalan imalatların 2021 yılı içerisinde bitirileceği belirtildi.

970 dekar arazinin sulanması sağlanacak, 610 bin metreküp su tutulacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kalabak Barajı’nda depolanacak su ile 970 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağı, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge üreticisine yılda yaklaşık 1,5 milyon lira ek gelir sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yine DSİ, barajda yıl sonuna kadar su tutulmasının hedeflendiğini aktararak, şu açıklamayı yaptı:

"Gövde dolgusu bitirilen Kalabak Barajı’nın yüzde 75 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılırken, kalan imalatların 2021 yılı içerisinde bitirilerek yıl sonuna kadar su tutulması hedeflenmektedir. 970 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak Kalabak Barajı’nda 610 bin metreküp su tutulacak. Gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövdesi için 190 bin metreküp dolgu yapıldı. Kalabak Barajı’nın gövdesinin temelden yüksekliği 39 metre olarak projelendirildi."