Aliağalı üreticilere küçükbaş hayvan desteği

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı’ kapsamında üreticilerin sürü kalitelerini artırmak amacıyla hibe edilen küçükbaş hayvanların dağıtımına Aliağa’da devam etti. 352 küçükbaş hayvan, düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı’ kapsamında Aliağalı üreticilere 352 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Yeni Mahalle Kapalı Pazarı’nda gerçekleştirilen dağıtım törenine Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu, Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selim Aksakal, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı. Program sonunda gerçekleştirilen kura ile ‘Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı’ kapsamında 22 üreticiye 15 koyun ve 1 koç olmak üzere toplam 352 küçükbaş hayvan dağıtımı, ‘Kovanlarımız yenileniyor, Bal ve Polen Üretimimiz Artıyor’ projesi kapsamında ise 71 üreticiye 355 adet olmak üzere 5’er adet kovan dağıtımı yapıldı.

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik”

Hayata geçirilen tarım projelerinin üreticilere ve Türkiye’nin tarımsal sektörüne bereket getirmesi temennisinde bulunan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Bugün burada ilimizin küçükbaş hayvan varlığına katkı sağlamak adına yapmış olduğumuz birkaç projeden sadece bir tanesinin Aliağa ayağını gerçekleştiriyoruz. İlimizde, yaklaşık 4 bin 800 küçükbaş hayvanı 300 üreticimize, bakanlığımızın yüzde 85 hibeli destekli projesi olarak damızlık üretimini artırmaya yönelik çalışma yapıyoruz. 2 gün önce Aliağa’da Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’ın katkı ve destekleriyle ilimizin ve ülkemizin damızlık üretimine katkı sağlayabilmek adına Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. İlk kez bir belediye ile iş birliği yaparak damızlık üretim merkezini Aliağa’nın Çoraklar Mahallesi’nde yaklaşık 45 dönümlük alanda hayata geçireceğiz. 5 bin kapasiteli damızlık hayvan üretim merkezimizin temelini yapmış olduğumuz protokolle atmış olduk” dedi.

“Damızlık koyun üretim merkezi, bölgeye önemli katkılar sağlayacak”

Anadolu’nun tarım alanında dünya üzerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise şunları söyledi:

“Aliağa olarak tarıma, hayvancılığa, doğaya ve turizme önem veren bir ilçeyiz. Aliağa’daki üreticilerimizin damızlık hayvan desteğinden faydalanması bizleri çok memnun etti. Ayrıca Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım Müdürlüğümüz iş birliğinde Türkiye’ye rol model olacak damızlık koyun üretim merkezinin hayata geçirilecek olması da Aliağa’daki üreticilerimize ve bölgeye önemli katkılar sağlayacaktır.”

Törenin açılış konuşmasını yapan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu, bakanlık ve İl Tarım Müdürlüğü ile el ele vererek üreticilerin daima yanında olduklarını söyledi.