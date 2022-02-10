Aliağalı öğrenciler iklim değişikliğini eTwinning projesi ile öğreniyor

Aliağa Mehmet Saka Ortaokulu ve İlkokulu’nun öğrencileri, eTwinning projesi kapsamında iklim değişikliği ve doğal kaynaklar konusunda çalışmalar yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisinin tensipleriyle, Bakü’de gerçekleştirilen seminere katılan Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, Nature’s Media eTwinning projesinin yazımını Azerbaycan’daki kurucu ortağı Sakine Huseynova ile birlikte yaptı. Uluslararası niteliğe sahip projeye; Türkiye, Azerbaycan, Polonya, Romanya, Arnavutluk ve Gürcistan’da 19 öğretmen ve 63 öğrenci katılım sağladı.

Çevre bilincinin oluşturulması, doğal kaynakların verimli kullanılması, çocukların fiziksel ve duygusal olarak doğayla aralarında bir bağ hissetmelerini sağlamak amacıyla yazılan proje kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, Aliağa’da çeşitli etkinliklerde gerçekleştiriyor.

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Aliağa Belediyesi Çevre Mühendisi Yaşar Biçici, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında sunumlar yaparak öğrencileri bilgilendirdi.

"İklim değişikliği, gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir"

Sunum sonrası öğrenciler, web2 araçlarını kullanarak interaktif puzzle ve quiz çalışmaları yaptı. Öğrenciler, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı da makamında ziyaret ederek, iklim değişikliği konusunda röportajlarda yaptı ve hazırladıkları broşürleri takdim etti. Yine Öğrenciler son olarak, Güzelhisar mevkiinde bulunan rüzgar tribünü ve güneş paneli tesislerini gezerek, doğal enerji kaynaklarını yerinde görme imkanı buldu.

Mart ayında geri dönüşüm malzemelerinden ürünler tasarlayacaklarını ve sergi düzenleyerek projeyi tamamlayacaklarını belirten proje koordinatörü ve Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, şunları söyledi:

"İklim değişikliği, gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir atıkları geri dönüştürmek suretiyle doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekiyor. Projemizdeki etkinliklerle amacımız; çocuklarımızın fiziksel ve duygusal olarak doğayla aralarında bir bağ hissetmelerini, böylece hem geçmiş nesillerin bıraktığı yaraları sarmayı hem de gelecek için uygulanabilir, sürdürülebilir pratikler ve politikalar geliştirmelerini sağlamaktır. Bu proje ile iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmak istiyoruz. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’ın çevre konusuna ve iklim değişikliğine çok önem verdiği ve atık yönetimi üzerine ciddi çalışmaları olduğundan öğrencilerimizle birlikte başkanımızı ziyaret ederek kısa bir röportaj yapma imkanımız oldu."