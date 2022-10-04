Aliağalı çocuklar Pati Park’ta sevimli dostlarla bir araya geldi

Aliağalı minikler ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ etkinlikleri çerçevesinde yeşili, yürüyüş parkurları, sosyal yaşam alanları ve daha birçok özelliği ile Türkiye’ye örnek olan Aliağa Belediyesi Pati Park Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret ederek sevimli dostlar ile bir araya geldi.

’4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Güzelhisar Mahallesi’nde Aliağa Belediyesi ile PETKİM iş birliğinde projelendirilen Pati Parkı gezen öğrenciler, bir yandan yeşilin ve güzel havanın tadını çıkarırken diğer yandan da patili dostlarla bir arada olmanın keyfini yaşadılar. Güzelhisar Mahallesi sınırları içerisinde toplam 20 bin 750 metrekarelik kurulan Aliağa Belediyesi Pati Park Geçici Hayvan Bakımevi’nde açık ve kapalı hayvan barınakları, hayvan tıbbi müdahale binası, acil servis ve veteriner hekim hizmet binası bulunuyor. Tesis içinde ayrıca, 1.500 metrekarelik Türkiye’nin en büyük köpek parkı, 125 metre uzunluğa sahip ıslah edilmiş dere, 550 metre uzunluğunda Serbest Yürüyüş Parkuru, yaklaşık 3.000 metrekare alanda “Barınak Koruluğu” ile otopark alanları yer alıyor. Pati Park’ta 257 köpek, 80 kedi barınabiliyor. Türkiye’de örnek teşkil edecek olan modern tesis, bakımevinden de öte sevimli dostlar ile hayvan severlerin bir araya gelerek mutlu anlar yaşadığı bir sosyal yaşam merkezi konumunda yer alıyor.

“Ciddi bir sahiplendirme ivmesi yakaladık”

Yüzlerce öğrencinin yanı sıra SOCAR Gönüllülerinin de yer aldığı etkinlikte konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Pati Park, SOCAR Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çok değerli bir proje. Çocuklarımızın burayı ziyaret etmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Pati Park’ta, bir yandan sokak hayvanlarının bakımlarını yaparken bir yandan da sahiplendirilmeleri için çaba gösteriyoruz. Sadece Aliağa’da değil Ege Bölgesi’nde ciddi bir sahiplendirme ivmesi yakaladık. Marmara Bölgesi’nden dahi sahiplenenler var. Sahiplendirme konusunda bizlere destek veren her SOCAR Gönüllülerine çok teşekkür ediyorum” dedi.