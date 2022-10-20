Aliağa’daki Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkı tekrar faaliyete geçti

Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle’deki 110 dönümlük "Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi" içerisine, trafik bilincinin kazandırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkını kurmuştu. Trafik kurallarına duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın öncülüğünde daha önce açılan parkta, pandemi nedeniyle eğitimlere ara verilmişti. Park, yeniden miniklere hizmet vermeye başladı.

Trafik Polisi Hüseyin İbiş ile Trafik Uzman Jandarma Fethi Ahmet Uzun tarafından verilen ilk eğitime; Aliağa Fatih İlkokulunun 3. sınıfında okuyan 30 öğrencinin yanı sıra; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, İlçe Emniyet Müdürü M. Ömür Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin katıldı.

1,5 saatlik trafik eğitiminin ilk 30 dakikasında öğrencilere, yayalara ait kurallar, araç içerisinde uyulması gereken kurallar animasyon ve çizgi film eşliğinde anlatıldı. Öğrenciler daha sonra, trafik pistinde levha ve trafik ışıklarına uyarak akülü araç kullandı. Eğitim sonrası protokol üyeleri, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

"Burada öğrenilen kurallar gerek kendileri için gerekse aileleri için faydalı olacak"

Kaymakam Zekeriya Güney, ardından da basın mensuplarına açıklama yaptı. Trafik kültürünün küçük yaşlarda öğretilmesinin önemine değinen Güney, okulda eğitim gören öğrencilerin, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı olarak Trafik Eğitim Parkında kuralları öğrendiklerini söyledi.

Kaymakam Güney, "Eğitim parkımız daha öncelerden beri faaliyetteydi. Yaşadığımız pandemi döneminden dolayı buradaki eğitimlere ara verildi. Bugünden itibaren de pandemi sonrasında bu eğitim parkımızı tekrardan faaliyete geçirdik. Sırasıyla okullarımız buraya gelip buradaki eğitim faaliyetlerine devam edecekler. Önemli olan burada evlatlarımızın bu eğitim parkında temel trafik kurallarını öğrenmeleri ve onları hayatların da tatbik etmeleri. Burada öğrenilen kurallar, gerek kendileri için gerekse aileleri için faydalı olacaktır. Bütün öğrencilerimizin buraya gelip bu eğitimleri düzenli olarak almalarını sağlamak için biz de planlamaları yapıyoruz. İnşallah buradaki eğitimler kalıcı olur, devamı gelir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.