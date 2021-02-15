Aliağa’daki Bozköy’de 75 adet süs armudu toprakla buluştu

İzmir’de Aliağa Belediyesi, kentin tüm mahallelerini yemyeşil bir alana dönüştürmek için ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarını sürdürürken, ekipler Bozköy Mahallesi’nde 75 adet süs armudunu toprakla buluşturdu.

2020 yılı içerisinde yaklaşık 5 bin adedi çeşitli ağaç türleri olmak üzere; cadde, sokak, park ve yeşil alanlara çiçek ve çalı gruplarından oluşan toplam 1 milyon 250 bin adet bitki diken Aliağa Belediyesi, 2021 yılına da hızlı başladı. 2021’de Güzelhisar Caddesi’ne; çınar, süs elması, süs armudu ve dut türlerinden oluşan 400 ağaç diken ekipler, Çıtak Mahallesi ve çevresine, nar popülasyonunu arttırmak ve geliştirmek amacıyla ilk etapta 600, Samurlu Mahallesi yoluna ise 150 adet nar ağacı dikti. Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, Yeni Kalabak yoluna da çeşitli türlerden oluşan ağaç dikim çalışmalarına başladı.

Bozköy Mahallesi’nde ağaçlandırma seferberliği

Aliağa Belediyesi, ağaçlandırma projesine Bozköy Mahallesi’ne 75 adet süs armudunu toprakla buluşturarak devam etti. Kent merkezinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına çevre mahallelerde de devam ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş Genel Müdürü Yalçın Erduran, "Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Bozköy Mahallesi’nin girişinde yol kenarına 75 adet süs armudu dikiyoruz. Süs armudu, geniş yapraklı, ilkbaharda beyaz, sonbahar da ise kırmızı çiçekleriyle dikkat çeken bir ağaç türüdür. Bu ağaç, geniş yaprakları sayesinde ciddi derecede karbon emilimi sağladığı gibi oksijen üretiminde de önemli bir bitkidir" diye konuştu.

Bozköy Mahalle Muhtarı Mehmet Öz de, şöyle konuştu:

"Aliağa Belediyesi, mahallemiz girişine ağaçlandırma yaparak 75 adet süs armudunun dikimini yaptı. Bize düşen görev de bu ağaçları koruyup kollayarak gelecek nesillere ulaştırmak. Belediyenin tüm birimleriyle koordineli çalışıyoruz. Yapılacak ve yapılması gereken çalışmaları sürekli olarak görüşüyoruz. Mahallemize yapmış olduğu çalışmalardan ötürü Aliağa Belediye başkanımıza mahallem adına çok teşekkür ediyorum."