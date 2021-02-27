Aliağa’da zeytin şöleni sürüyor

Aliağa Belediyesinin “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi” kapsamında kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği zeytin fidanı dağıtımları şölen havasında sürüyor.

Çıtak ve Çaltılıdere Mahallelerinde “Üretimde Bereket, Üreticimize Destek” adıyla başlayan zeytin fidanı dağıtımları Güzelhisar, Samurlu, Uzunhasanlar, Kalabak, Hacıömerli, Karaköy, Bahçedere, Aşağı Şakran, Şehitkemal, Çoraklar, Bozköy ve Horozgediği mahallelerinde devam etti. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımları kırsal mahallelerde bayram havası yaşatıyor.

Çiftçilerden Aliağa Belediyesine teşekkür

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organize edilen dağıtım programında 1 haftada Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 340 çiftçiye 8 bin 500 adet zeytin fidanı teslim edildi. “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi”nin ilk desteklemeleri olan zeytin fidanı dağıtım programına ÇKS dışında olup da zeytin üreticiliği yapmak isteyen köylerdeki tüm vatandaşlar dahil edildi. Fidan desteğinin tarımsal kalkınmaya ve çiftçiliğin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten vatandaşlar, desteklemelerden ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek Aliağa Belediyesine teşekkür etti.

“Bu çalışma hem doğaya hem de çiftçilerimize verilen bir değerdir”

Doğuştan çiftçi olduklarını belirten Şehitkemal Muhtarı Ayşe Algül, “Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar yaptığı hizmetlerle her zaman bizim yanımızda oldu. Fidan desteğine çiftçilerimiz çok sevindi. Yapılan bu çalışma hem doğaya hem de çiftçilerimize verilen bir değerdir. Bizler çok memnun olduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Aşağı Şakran Muhtarı Rafet Sever, Karaköy Mahalle Muhtarı Şerif Çepiç, Bozköy Mahalle Muhtarı Mehmet Öz, Horozgediği Mahalle Muhtarı Halit Çetin, Çoraklar Mahalle Muhtarı İrfan Demirtaş ve Bahçedere Mahalle Muhtarı Halil Şenoğlu üreticilere ve tarımsal kalkınmaya verilen desteklerden dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti.