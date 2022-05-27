Aliağa’da yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor

Aliağa Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okulunun kayıtları, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü başlıyor.

Farklı branşlarda yerel ve ulusal müsabakalara sporcu yetiştiren Aliağa Belediyesi Spor Okulları, bu yılki yaz okullarına yeni yıldızlarını bekliyor. Her yıl yoğun ilgi gören yaz spor okullarına katılan çocuklar, yaz boyunca alanında deneyimli eğitmenler tarafından kurs görecek. Yaz spor okullarında basketbol kurslarına 2010-2014, voleybol kurslarına 2011-2014, futbol kurslarına 2010-2014, karate kurslarına 2013-2016, cimnastik kurslarına 2015-2017, bu yıl kız öğrencilerinde kabul edileceği güreş kurslarına ise 2010-2014 doğumlular başvuru yapabilecek. Tüm branşlardaki kontenjanların sınırlı tutulacağı ifade edilirken, kurslara katılmak isteyenler 10 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonuna şahsen başvuru yapabilecek. Yine Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonunun, 0232 616 54 07 numaralı telefonundan da detaylı bilgiye ulaşabileceği belirtildi.