Aliağa’da vatandaşlara ücretsiz işaret dili kursu

Aliağa Belediyesi, işitme engelli bireyler ile vatandaşlar arasında daha kolay ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla ücretsiz işaret dili kursu açıyor.

Geçtiğimiz aylarda işitme engelli vatandaşlar ile iletişim gücünü artırmak amacıyla personeline işaret dili kursu veren Aliağa Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine işaret dili kursunu tüm vatandaşlar için açıyor.

Aliağa Gençlik Merkezi’nde açılacak kursta kursiyerlere işaret dili öğretilecek. Açılacak kursla kursiyerlerin, cümle kurarken işaret dilinin temel kurallarını öğrenmeleri ve günlük hayatta işaret dili ile iletişim kurmak isteyen işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurmaları amaçlanıyor. 1 Şubat 2022 tarihinde başlayacak kurslar 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek. İşaret dili kursu, haftanın iki günü salı ve perşembe günleri saat 10.30 ile 12.30 arasında gerçekleştirilecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların, Aliağa Gençlik Merkezinin 0232 616 7071 numaralı telefonundan detaylı bilgiye ulaşabilecekleri, ASEV öğrenci işlerinden başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.