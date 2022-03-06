Aliağa’da türkü ziyafeti

Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Bahar Konseri ile halk müziği tutkunlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Türkü şöleninin yaşandığı geceye katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, koronun söylediği türkülere seyircilerle birlikte eşlik etti. Performanslarıyla dinleyenleri hayran bırakan koristler konser sonunda ayakta alkışlandı.

Aliağa’da düzenlenen konsere Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Şehit Oğuz Çevik’in ailesi, muhtarlar ve çok sayıda Aliağalı katıldı. Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen birbirinden değerli eserler 52 kişilik THM korosu tarafından seslendirildi. Koroya 10 kişilik enstrüman ekibi eşlik etti. ASEV THM Eğitmeni Ali Hikmet Gökçen yönetiminde gerçekleştirilen konserin repertuarında 27 eser yer aldı. Kimi zaman koro kimi zaman solo halinde icra edilen konser, Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş’a ait ‘Perişan Hallarım Aşkın Elinden’ adlı parçayla başladı.

Aliağalı Şehit Oğuz Özgür Çevik türküyle anıldı

Müzik ziyafetinin yaşandığı gecede Aliağalı Şehit Oğuz Özgür Çevik, en sevdiği türküyle anıldı. Geceye katılan Şehit Oğuz Özgür Çevik’in annesi Gülperi Çevik ve babası Recep Çevik’in türkü isteğini koro şefi Ali Hikmet Gökçen yerine getirdi. Gökçen, Şehit Oğuz Özgür Çevik’in en sevdiği parça olan ’Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden’ isimli türküyü bağlama eşliğinde söyledi. Türkü salonu dolduranlara duygu dolu anlar yaşattı.

“Türküler gibi bir yıl geçirmenizi diliyorum”

Konserin son bölümlerinde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Şef Ali Hikmet Gökçen’e teşekkür çiçeği takdim etti. Türk Halk Müziği Korosu’nun her zamanki gibi çok özel bir konsere imza attığını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Öncelikle Şehit Oğuz Özgür Çevik’in bizlere emaneti çok kıymetli annemiz Gülperi anne ve Recep babamızın ellerinden öper, saygı ve hürmetle önlerinde eğiliyorum. Geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız koromuz üyelerinden Pervin Nart’a Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Aliağa’mızda baharı Türk Halk Müziği Koro’muzun güzel türküleriyle karşıladık. Bu güzel konser için Ali Hikmet Hoca’mıza ve bizleri yalnız bırakmayan çok değerli saz sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman en güzel türküleri dile getiren, azimle çalışmalarını sürdüren koro üyelerimize ve bizleri yalnız bırakmayan değerli Aliağalılara tek tek teşekkür ediyorum. Türküler gibi saf, berrak, türküler gibi şen bir yıl geçirmenizi diliyorum” dedi.

"Yaz konserimizde buluşmak üzere"

2,5 saat süren konser, İstanbul yöresine ait ’Sallasana Sallasana Mendilini’ adlı parçanın koro halinde seslendirilmesiyle son buldu. Unutulmaz gecenin sonunda koristler ve saz sanatçıları dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonunda açıklamalarda bulunan Koro Şefi Ali Hikmet Şen ise şunları söyledi: “Bu akşam konserimizi gerçekleştirdik. Buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza ve Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum. Yaz konserimizde buluşmak üzere."