Aliağa’da tarıma destek sürüyor
TARIMSAL FAALİYETLERİN, YÖRESEL ÜRÜNLERİN, BALIKÇILIĞIN, DOĞAL KAYNAK VE GÜZELLİKLERİN SON YILLARDA ÖN PLANA ÇIKTIĞI ALİAĞA'DA, ALİAĞA BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARININ YANINDA ALİAĞA TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ DE YAPTIĞI KONTROL VE DENETİMLERLE ÇİFTÇİNİN YANINDA OLUYOR.
Tarımsal faaliyetlerin, yöresel ürünlerin, balıkçılığın, doğal kaynak ve güzelliklerin son yıllarda ön plana çıktığı Aliağa’da, Aliağa Belediyesinin çalışmalarının yanında Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de yaptığı kontrol ve denetimlerle çiftçinin yanında oluyor.
Aliağa köylerinde üretilen doğal ürünlerin pazarlanması, yerel üretimi destekleyici projeleri, organik tarım uygulamaları ile Aliağa’nın doğal zenginliklerinin verimli kullanılması için yerel tarımsal kalkınmaya büyük destek veren Aliağa Belediyesinin çalışmaları devam ederken, Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de tarımsal faaliyetler konusunda kontrol ve denetimler gerçekleştiriliyor. Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, periyodik olarak yaptığı çalışmalar kapsamında Bozköy, Helvacı, Bahçedere, Güzelhisar, Çıtak ve merkez mahallelerde sertifikalı fidan kontrolleriyle birlikte ceviz ile zeytin hasat zamanı tayini için bahçe kontrolleri gerçekleştirdi. Özellikle Helvacı Mahallesinde Aliağa’da ilk kez kurulan Chandler Ceviz Bahçesi tesisinin de hasat öncesi bahçe kontrolleri yapıldı.
Teknik ekipler av aracı kontrolleri yaptı
Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, tarım alanında yaptığı kontrollerin yanı sıra balıkçılık alanında yaptığı denetimlerle de su ürünlerinin korunmasını, sürdürülebilir olmasını ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesini amaçlıyor. Teknik ekipler bu kapsamda; Aliağa merkez ve Yeni Şakran Mahallesinde bulunan balıkçı gemilerinde av aracı kontrolleri, perakende balık satış yerlerinde ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre boy, zaman ve tür yönünden denetimler yapıyor.
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