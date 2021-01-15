Aliağa’da sevimli dostlar için dikkat çeken tesis

İzmir’in Aliağa ilçesinde, sokak hayvanları için planlanan Hayvan Bakımevi ve Yaşam Alanı’nda çalışmalar büyük oranda tamamlanırken, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şubat ayında hizmete girecek tesiste incelemelerde bulundu.

Aliağa ilçesinde, sokak hayvanları için hayata geçirilen Hayvan Bakımevi ve Yaşam Alanı’ndaki çalışmalarda sona gelindi. Bakımevinin şubat ayında hizmete girmesi beklenirken, tesisin; yeşili, yürüyüş parkurları, sosyal yaşam alanları ve daha birçok özelliği ile Türkiye’ye örnek olması bekleniyor.

Açık ve kapalı hayvan barınakları, hayvan tıbbi müdahale binası, acil servis ve veteriner hekim hizmet binasının modernizasyonlarının yapıldığı projede, peyzaj çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Önemli bir kısmı tamamlanan tesis, kedi ve köpek kulübelerinin montajı, barınak binalarının duvarlarının boyanması ve sanatsal resim çalışmalarının yapılmasının ardından hizmete girecek.

Toplamda 20 bin 750 metrekarelik alanda kurulu olan projenin çalışmalar tamamlandığında 19 bin 250 metrekarelik kısmı, peyzaj çalışmalarıyla yemyeşil bir hale gelecek. Tesis içinde; bin 500 metrekarelik köpek parkı, 125 metre uzunluğa sahip ıslah edilmiş dere, 550 metre uzunluğunda serbest yürüyüş parkuru, yaklaşık 3 bin metrekare alanda barınak koruluğu ile otopark alanlarının yer alacağı belirtildi.

Başkan Acar, sevimli dostlarla vakit geçirdi

Sevimli dostlar için planlanan Hayvan Bakımevi ve Yaşam Alanı projesini yakından takip eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, alanda incelemelerde bulundu. Burada çalışanlarla buluşan ve bilgi alan Başkan Acar, hayvanlarla vakit geçirdi.