Aliağa’da sahiller canlanmaya başladı

Korona virüsü salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme tedbirleriyle beraber, İzmir’in Aliağa ilçesindeki sahillerde dolmaya başladı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber, İzmir’deki sahillerde ilgi görüyor. Aliağa’da da sıcaklık 28 dereceye dayandı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar; halk plajı, Ağa Park, Yeni Şakran’daki plajlara akın etti. Şezlonglara uzanarak güneşlenen vatandaşlar, denize girerek serinledi. Vatandaşların bazıları da, çocuklarıyla birlikte sahil bandındaki piknik alanlarında dinlenmeyi tercih etti. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri de, hijyen ve korunma tedbirlerine uyması konusunda uyarılarda bulundu. Polis ekipleri de yine, olası hırsızlıklara karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

"Devriye sayımızı artırdık"

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, plajlarda devriye görevi yapan ekiplerin huzuru bozan, tatilcileri rahatsız edenlere karşı göz açtırmadığını, kapkaç, hırsızlık gibi olayların önüne geçmek için mücadele edeceklerini belirtti. Yunus ekiplerini de sahillerde görevlendirdiklerini belirten Mehmet Balıkçıoğlu, "Ağa Park ve halk plajı büyük ilgi görüyor. Özellikle cuma ve cumartesi günleri bu plajlarımız doluyor. Buralarda hırsızlık önlemek için devriye sayısını yükselttik. Sivil kıyafetli polisler görevlendirdik. Bu ekiplerimizin, caydırıcı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı