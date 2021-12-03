Aliağa’da ‘Okul Bahçemi Paylaşıyorum’ etkinliği

Aliağa’da ‘Okul Bahçemi Paylaşıyorum’ projesi kapsamında özel eğitim öğrencilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Aliağa Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte fidan dikti. Fidanları toprakla buluşturan öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Fidanlara can suyu veren öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Başkan Serkan Acar, “Her biri çiçek olan çocuklarımızla birlikte bugün fidan diktik. Çiçeklerimizi asla soldurmayacağız” dedi. Öğrencilere özel anlar yaşatan fidan dikim etkinliği çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Sıtkı Arı, gerçekleştirilen etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Okul Bahçemi Paylaşıyorum projesi kapsamında Çaltılıdere’deki Özel Eğitim öğrencilerimizi okulumuza davet ederek fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Özel Eğitime muhtaç çocuklarımızın bir saat dahi olsa sosyalleşmelerini sağlayarak onların mutluluğuna katkıda bulunmayı amaçladık. Bu çocuklarımıza küçük sorumluluklar vererek bazı şeyleri başarabilecekleri hissiyatını onlarda uyandırmak istedik. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Erdoğan Akyüz’ün destekleriyle projemizi gerçekleştirdik. Çocuklarımız için faydalı olan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.